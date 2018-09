FIDEO: Foeke Booy en Martijn Barto beprate Cambuur

By Sportklup Cambuur is it hosanna! De Ljouwerters ha dit seizoen noch net ferlern. Yn Fryslân Hjoed sjocht technysk direkteur Foeke Booy werom op de transfersimmer fan de Ljouwerters. Hoe is it om in keeper te ha dy't punten pakt? En Booy socht noch in spits, mar Karim Rossi docht it foarearst goed.