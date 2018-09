Sel easke tsjin reiki-terapeut fanwege ferkrêfting

Tsjin in 68-jierrige man út Aldwâld is fjouwer moanne sel easke, omdat er as reiki-terapeut in kliïnte ferkrêfte ha soe. De frou siet tsjin in burn-out oan. By in terapysesje bedarre se op de massaazjetafel en giene de klean út. De terapeut siet doe oan har boarsten en geslachtsdiel.