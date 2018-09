Oanbesteging behear Jouster swimbad giet net troch

Mar de ferhâldingen binne no wer goed en ek mei it swimbad giet it prima. Dêrom wol de gemeente it swimbad en de sporthal ûnderbringe yn in saneamd sportbedriuw mei de gemeente as iennige oandielhâlder. As de gemeenteried it dêr mei iens is, kin de nije konstruksje op 1 jannewaris 2019 úteinsette.