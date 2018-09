Kraaiefangkoai ferbean yn Fryslân

Jagers meie tenei gjin kraaien mear fange mei in saneamde fangkoai. De Ljouwerter rjochtbank hat de Faunabeskerming freed yn it gelyk steld, Dy klup hie in saak oanspannen tsjin it beslút fan de provinsje Fryslân om de swarte kraai te fangen en ôf te meitsjen.