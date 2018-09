Selstraf easke tsjin Snitser searje-ynslûper

De Snitser kaam yn maart frij nei't er in finzenisstraf útsitten hie fan 21 moannen foar ynbrekkerij. Doe't er frijkaam, gie er direkt wer de fout yn. Dêrby rjochte hy him benammen op it stellen fan laptops, telefoans en portemonnees. Hy stiel fan in meiwurker fan it MCL, by de Pinkstergemeente yn Snits en yn it Universiteitsgebou en hotels yn Grins. Hy kaam faak binnen om't doarren net goed ticht sieten of troch de draaiduorren fan hotels.