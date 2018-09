Privacymaatregels learlingeferfier Witteveen helpe

Ut it ûndersyk docht bliken dat Witteveen op klanttefredenheid in rapportsifer fan in 7.3 krijt. Dat is 0,2 punten leger as it sifer dêr't de gemeente graach op útkomme wol. Dat komt omdat 38 prosint fan de ûnderfrege âlden fynt dat sjauffeurs fan Witteveen noch net genôch ôfwitte fan de doelgroep dy't sy ferfiere. En 32 prosint fan de heiten en memmen jout oan net tefreden te wêzen oer hoe lang de reis duorret.