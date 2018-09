Reorganisaasje by Fryske Akademy: "Wy sakje troch it iis"

Twongen besunigings

De omfang fan de stypjende stêf en de posysje fan it managementteam binne de wichtichste punten dêr't op besûnige wurde moat. By de Fryske Akademy binne no noch 30 fte's fêst en 10 fte's fleksibel. De begrutting fan it wittenskiplike ynstitút is 3,5 miljoen euro yn it jier, mar de Akademy komt elk jier 3,5 oant 4 ton tekoart. Der moatte nei ferwachting 5 oant 6 fte's út. Smink slút twongen úntslaggen net út.

"De finansjele situaasje by de Fryske Akademy is min", jout de ynterim-bestjoerder ta. "Binnen in pear jier sakje wy troch it iis as it sa trochgiet, dus der moat echt in reorganisaasje trochfierd wurde om mei minder kosten ús wittenskiplik wurk te dwaan."