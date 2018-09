FIDEO: Fryske derby libbet bot: "Hjir dogge je it foar"

By Harkemase Boys hat Henny Bouius him yntusken opwurke oant ien fan de wichtigere krêften. It is it fiifde seizoen fan Bouius by de Harkiten. Hy wit hoe wichtich de wedstriid tsjin ONS Snits is, mar hoe sit dat mei syn nije teamgenoaten? "De fêste kearn wit it belang fan de wedstriid wol. It earste dat sein wurdt tsjin de nije jonges is dat de wedstriid tsjin ONS dé wedstriid is."

Op De Bosk prate se al de hiele wike oer it treffen mei de Snitsers. "Ofrûne sneon nei de wedstriid kamen we yn de kantine en it gie fuortendaliks oer oankommende sneon. Dat is de wedstriid dêr't it om giet. Dat fernimst by de supporters wol."