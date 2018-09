Plysjeaksjes fan de baan

Pensjoenregeling

Noch net oer alle punten is tefredenheid. Sa it de pensjoenregeling noch altyd in punt fan diskusje. "Dêr wurdt lette rnoch oer praat, mar dit punt ha wy earst efkes parkeard", leit Louwsma út. "Wy woene it akkoart net strûkelje litte oer dizze lêste ûnderhannelingspunten."

De ûnderhannelingsresultaten wurde no oarst foarlein oan de leden fan de plysjefakbûnen. Ofhinklik fan harren reaksjes komt der al of net in nij CAO.