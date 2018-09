Yngreven opknapte Ryksstrjitwei Hurdegaryp weriepene

Sûnt in pear jier is de rûnwei om Hurdegaryp hinne iepen. De dyk is ûnderdiel fan de Sintrale As. Nei de iepening kearde de rêst werom yn it doarp. Rieden der yn it ferline alle dagen noch sa'n 20.000 auto's troch Hurdegaryp, no noch mar in pear tûzen.

"Troch de werynrjochting is it doarp wer ien wurden", seit Eddy van der Heide fan doarpsbelang. "Yn it ferline hiene je de noardside fan de Ryksstrjitwei en de rest. No is dat part der eins wer folslein bylutsen."