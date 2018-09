Wurksumheden oan de N31 soargje foar ûnfeilich gefoel

In soad ferkearsdielnimmers fiele har ûnfeilich op de N31 as der wurke wurdt oan de dyk, wêrtroch't oare automobilisten ûnferwachte reagearje. Dat docht bliken út ûndersyk fan Rijkswegen Noord, ûnderdiel fan Rykswettersteat. It ûndersyk rjochte him op it wurk oan de N31. Benammen in te hege snelheid, bumperkleven en ûnwis rydgedrach soargje foar in ûnfeilich gefoel. Automobilisten fine it wichtich dat hjir omtinken foar is.