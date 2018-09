Minister wol mei âlders omkommen militêr Poortema prate

De 22-jierrige Poortema kaam yn jannewaris 2008 yn Uruzgan tegearre mei kollega Wesley Schol om it libben troch eigen fjoer. De âlders fan Poortema wolle witte yn hoefier't de dea fan harren soan foarkaam wurde kinnen hie.

Ut ûndersyk die letter bliken dat it befel om te sjitten jûn waard op in momint dat net ien wist wêr't Poortema en Schol krekt stiene. De âlders fan Poortema hawwe earder besocht om fia in rjochtsaak de ferantwurdlik kommandant te ferfolgjen.

De eask waard yn 2010 ôfwiisd. Earder dit jier krigen de âlders in anonime brief wêryn't stie dat de kommandant nea útsjoerd mocht wurden hie. De advokaat fan de âlders hat no op 'e nij in petear oanfrege mei Definsje. Minister Ank Bijleveld hat oanjûn dêr op yngean te wollen.