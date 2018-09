Achmea skaft beoardielingspetearen ôf: it soe demotivearjend wêze

De meiwurkers moatte fan 1 jannewaris ôf sels ôfspraken meitsje mei har liedingjaanden. It is de bedoeling dat se hieltyd yn petear gean oer harren prestaasjes, resultaten en ûntwikkeling. Neffens Achmea docht út ûndersyk bliken dat it âlde systeem net goed wurket.

De fersekerder brûkt no noch in jierliks plannings-, funksjonearings- en beoardielingspetear. Oan de ein fan it jier krije de wurknimmers in sifer fan 1 oantenmei 5. Dêr sit in bepaalde leansferheging oan fêst. Dy skoare soe in goed petear yn 'e wei stean en ek demotivearjend wurkje. De beleannig wurdt tenei loskeppele fan it funksjonearjen. Dêr wurdt mei de fakbûnen noch nei sjoen. Mooglik wurdt dat in fêste leansferheging.