Sweeffleaners sneon mei fleantúch op it Saailân

Utdaging

Neffens Van Waveren is it sweeffleanen folle moaier as fleane yn in motorisearre fleanmasjine. "Het verschil is een beetje vergelijkbaar met zeilen en motorvaren. Met zweefvliegen moet je echt je best doen en ben je afhankelijk van het weer. Met motorvliegen kun je heel goed van A naar B vliegen, maar er zit geen uitdaging in."

Ek mei in sweeffleantúch kinne je grutte ôfstannen ôflizze. "Als het weer goed is kun je soms wel zeshonderd kilometer vliegen, driehonderd kilometer heen en driehonderd kilometer terug. Dan zweef je gewoon echt zeven à acht uur in de lucht. Er is zelfs wel eens iemand geweest die met een zweefvliegtuig een rechtlijnige vlucht van duizend kilometer heeft gemaakt naar Noord-Spanje, maar die moest daar vervolgens wel zijn moeder opbellen om te vragen of zij hem op kon halen."