"Soargje foar draachflak oer arbeidsmigranten yn Waadhoeke"

Draachflak is der no krekt net, neffens Knol. De mienskip wurdt neffens him net genôch meinaam yn de beslútfoarming. "Gean it petear oan mei it doarpsbelang en jou elkenien de romte om der wat fan te finen. As jo in kar meitsje moatte, wolle wy alle foars en tsjins witte. Dit leit polityk gefoelich en dêr moatte jo rekken mei hâlde. Oars kinst net op draachflak fan de mienskip rekkenje. Jo moatte de minsken hifkje."

De fragen dy't de FNP steld hat, moatte neffens Knol eins in plak krije yn in iepenbiere gearkomste. De gemeente hat ek in kearnteam foar ûnderwerpen dy't libje yn de mienskip. "Dêr moat dit in plakje krije, mar it kolleezje is dat net fan doel. De ried koe it sels wol op de aginda sette. Dat sille wy ek wol dwaan."

Op hokker termyn dat barre moat, wit Knol ek net. Hy wol der gjin datum oan fêstplakke. "Wy moatte hjir foarsichtich mei omgean en de minsken deryn meinimme. As der mar draachflak is."