"Opdoeken sneinsteam kostet VV Zwaagwesteinde leden"

"It is in pynlik beslút, ek foar my", seit foarsitter Klaas Hoekstra. "Mar as de belangstelling hieltyd wer weromrint, dan komt in momint dat it net oars kin."

Ald-fuotballer Sije Heidstra kin wol begryp opbringe foar it beslút fan it bestjoer. "Fiif jier lyn drige dit ek al. Doe is it slagge om in trochstart te meitsjen. Mar as de jonges net mear traine en fuotbalje wolle, dan hâldt it op."

Heidstra wie nei syn aktive karriêre ek jierrenlang trainer en bestjoerslid. Hy hat wol muoite mei de mentaliteit fan de fuotballers fan no. "Ik hear wolris dat guon net traine wolle, omdat se har jierdei ha. Dat hoegden wy ús earder net yn 'e holle te heljen. Traine wie belangryk, mar tsjintwurdich hat de jeugd tefolle oare dingen."

Ljochtpuntsje

Foarsitter Klaas Hoekstra joech tongersdei ta dat it drege, histoaryske beslút syn klup grif leden en fans kostje sil. Dochs sjocht er ek ljochtpuntsjes: mei de frouljusôfdieling fan VV Zwaagwesteinde giet it wol goed, mar dy fuotbalje dan ek op saterdei.