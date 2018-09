NHL Stenden skoart goed by studinten mei in beheining

De studinten mei in funksjebeheining waard frege nei harren oardiel op njoggen ûnderdielen. Dêrby gie it ûnder oare oer de foarljochting oer it studearjen mei in beheining, it begryp fan dosinten en oare studinten, de begelieding en de oanpassing fan it ûnderwiis en tentamens.

Der binne mar trije grutte hegeskoallen yn Nederlân dy't better skoare as it gemiddele. Dêr is NHL Stenden dus ien fan. Yn de ûndersteande tabel binne de skoares fan NHL Stenden werom te sjen. De skoares yn it ûndersyk binne op in skaal fan fiif.