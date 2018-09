Itensiede moat de dôve en hearrende wrâld byinoar bringe

Mei it Kulturele Haadstêdprojekt H-oor hopet se mear begryp te krijen tusken de wrâld fan dôve en min hearrende minsken, en de groep dy't wol goed hearre kin. Dat bart mei in workshop itensiede en in teäterdiner. Der wurdt op dit stuit oefene. Under oare mei it klear te meitsjen menu. De workshop itensiede en it teäterdiner soene dizze hjerst plakfine, mar wurde troch omstannichheden ferpleatst nei takom jier.

Akteurs Anita Dijkstra (sy kin goed hearre) en Monte Huizenga (hy kin min hearre) krigen alfêst in foarpriuwke fan it iten yn in studio yn Stiens. Fansels waard der tuskentroch ek oefene. Dat kinst allegearre sjen yn de fideo hjirboppe.