It Hearrenfean pakt de files by knooppunt A32 oan

Op it stuit steane der al geregeld files by de ôfritten fan de A32 nei it sintrum fan It Hearrenfean en it Abe Lenstra-stadion. En dit wurdt de kommende jierren allinnich noch mar slimmer, om't it tal ferkearsbewegingen dêr bot ta nimme sil.

De gemeente grypt dêrom yn mei it projekt Heerenveen Beter Bereikbaar. Tongersdei is formeel it earste foarwurk begûn: it ferlizzen fan gasliedings dy't yn it paad lizze. De grutste put is lykwols de oanlis fan in turbo-rotonde dy't de ferkearsljochten oerstallich makket.

De oanbesteging fan dat wurk is no iepensteld, mar de oanlis sil pas nei de simmer fan takom jier begjinne. Dat part fan it wurk moat dan yn 2021 klear wêze.