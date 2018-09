In griene bijestrjitte midden yn it sintrum fan Ljouwert

Dizze maitiid is der al úteinset mei de oanlis fan mear grien yn de strjitte, en in systeem wêrmei't de planten op sa'n wize wetter krije dat je der net in soad wurk fan hawwe.

Projektlieder Eileen Blackmoor wol sa eins de hiele stêd oanpakke. Ek omdat it neffens har yn de takomst allinnich noch mar waarmer wurde sil. En dan is in griene stêd dêr't it relatyf koel bliuwt, hiel wichtich. In BeeStreet is fansels ek goed foar bijen. Want dy kinne wol wat help brûke. Ek yn de stêd en yn in drokke winkelstrjitte.