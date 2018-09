Jan Minno Rozendal nei Masedoanië foar skriuwprojekt Oare Wurden

It is net foar it earst dat in Fryske skriuwer foar Oare Wurden nei de Masedoanyske stêd Bitola giet: André Looijenga gie Rozendal foar. Fierder wienen Bart Kingma en Gerard de Jong yn San Sebastián (Baskelân), Hein Jaap Hilarides yn Maribor (Slovenië) en Karen Bies yn Belmullet (Ierlân). It doel fan in ferbliuw yn it bûtenlân is it opbouwen fan in literêr netwurk. It úteinlike wurk wurdt yn it Ingelsk en oare talen oerset en publisearre op de webside fan Oare Wurden.