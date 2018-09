Gosse van der Meer, avonturier op 'e fyts

Sina

Nei fjouwer wiken Down Under wachte it fleantastel nei Sina. Dêr stiene twa ritten op it programma. "Ik hie earder alris yn Sina riden. De organisaasje koe my dus al en sadwaande steane je dêr dan oan de start." It libben wie lykwols net maklik. Van der Meer moast benammen oppasse mei it iten. "Ik hie myn tas fol mei blikjes tonijn en fleis. Dat roerde ik dan mar troch myn riis. Griente kin je ek net samar ite, want hoe ha se dat wosken? Mei kraanwetter? Je witte it net."

Van der Meer wie ien fan de minsken út in grutte groep fytsers dy't dêr de koersen by delgiet. Ien fan harren wie al gau siik, in oar koe nei hûs nei't er fan it buffet iten hie. "Wy kamen in kear lâns in tankstasjon en dêr lei fruit. Dy man wie binnen fiif minuten útferkocht."