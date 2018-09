Einfeest LF2018 wurdt in moannelang mienskipsbarren

Gjin grut mar al in lang einfeest

De organisaasje hat yn de tarieding drok dwaande west mei de fraach oer hoe't se dit jier ôfslute wolle. De konklúzje wie: wy moatte deselde sfear kreëarje as dy't wy op de earste jûn en yn de rest fan it jier yn Ljouwert hiene. Immie Jonkman is lid fan it artistike team fan LF2018, en leit út wat dêr krekt mei bedoeld wurdt: "Bygelyks dat gefoel fan it iepeningswykein, dêr sykje wy nei. Dat begûn op de freeds mei Ferhalen 2018, Winterjûnenocht fan Tryater. Oeral yn de provinsje wie it doe drok. Minsken harken nei inoar's ferhalen. Op strjitte gûnze it."

Sjoerd Bootsma, dy't ek yn it artistike team sit, oer de lange ôfsluter yn novimber: "Zo willen we de samenwerkingen laten zien die er ontstaan zijn. En ook willen we de andere kant van Fryslân laten zien." Bootsma doelt op de iepeningsjûn dy't live op lanlike telefyzje útstjoerd waard. De filmkes yn dizze útstjoering koene op in soad krityk rekkenje. "In de opgenomen fragmenten kwamen veel clichés langs zoals de Elfstedentocht en it fierljeppen. Niets mis mee uiteraard maar wij zijn meer dan dat", seit Bootsma. En dus wurdt yn novimber by de ReOpening (sa as it einfeest hjit) ynset op jong talint.