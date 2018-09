Ferwûne hynder Stormruiter werom yn WTC

It ferwûne hynder Quirikou fan it Frânske teaterselsskip Jehol is werom yn it WTC yn Ljouwert. It hynder foel ôfrûne sneon by de premjêre fan De Stormruiter en rûn dêrby in peesblessuere op. It bist is de ôfrûne dagen behannele yn in bisteklinyk yn Emmeloard.