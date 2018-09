Sloop santich hierhûzen yn Burgum úteinset

Wenningkorporaasje WoonFriesland is yn Burgum begûn mei de sloop fan santich hierhûzen. Der komme 76 enerzjysunige hûzen foar werom, dy't it hielendal sûnder gas kinne. De sloopwurksumheden binne oan de B. Steenhuisenlaan, B. Lohmanlaan en Westersingel yn it westen fan it doarp. De hûzen dêr steane der al sûnt it begjin fan de jierren '50.