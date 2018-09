De Omrop Boekehoeke: De tips fan Ronnie Terpstra

Ronnie Terpstra fan boekhannel Van der Velde út Ljouwert lêst alle dagen. Wêr't oaren yn de fakânsje it iene nei it oare boek fersline, docht hy dat just net. Al acht jier op rige nimt er ien boek mei op fakânsje. Syn favorite boek is Suttree fan skriuwer Cormac McCarthy. "Mei dit boek fiel ik my op fakânsje dochs in bytsje thús."

Foar wa't benaud is dat in boek op fakânsje stikken giet, hat Ronnie ien tip. "Dat makket hielendal neat út. In boek is in 'gebruiksvoorwerp', dêr'st net sa sunich op hoechst te wêzen. Der binne minsken dy't in boek as trofee yn de kast sette. Mar it is dochs folle moaier om him wer oan in oar te jaan?"