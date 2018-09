"Toer Skearnegoutum wurdt hoe dan ek opknapt"

It opknappen fan de toer fan Skearnegoutum giet kommende maitiid hoe dan ek los. Der is noch net genôch jild binnen om de kosten te dekken, mar neffens it tsjerkebestjoer kin der net langer mei wachte wurde. "We sette it wurk no troch want oars komt in part fan de leien mooglik nei ûnderen", sa seit tsjerkrintmaster Pieter Jellema.