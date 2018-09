Konstruksjeproblemen by tuskenflier Friese Poort Snits

Yn fiif lokalen fan it skoalgebou fan ROC Friese Poort yn Snits steane stimpels dy't it plafond stypje. Yn de muorren fan de lokalen binne skuorkes fûn. Dy wurde feroarsake troch in konstruksjeprobleem yn it gebou. Neffens lokaasjedirekteur Lineke Kleefstra smyt it lykwols gjin ûnfeilige situaasjes op. "Ik bin der wis fan dat it hjir 100% feilich is."