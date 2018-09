Ciganiks yn de basis by Cambuur yn thúswedstriid tsjin Telstar

Telstar docht it krekt as Cambuur hiel goed yn de earste perioade. Beide klups hawwe seis punten út twa wedstriden. In net te ûnderskatten ploech, sa seit trainer Hake: "Zeker een niet te onderschatten ploeg. Trouwens, wie zijn wij om een tegenstander te onderschatten."

De Cambuurtrainer is him der bewust fan dat de resultaten fan syn ploech opfalle. "Er wordt op ons gelet en dat betekent dat we nog beter voor de dag moeten komen." Lykwols is de sfear nei de fleanende seizoenstart prima by Cambuur. Boppedat is der mar ien blessueregefal: Mathew Steenvoorde hat mear hinder fan syn foetblessuere as earder tocht wie en hy kin net spylje. De rest is fit.