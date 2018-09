Wedstriid Hearrenfean tsjin Heracles giet troch

De wedstriid sneintemiddei tusken SC Hearrenfean en Heracles Almelo giet nettsjinsteande de foarnommen plysje-aksjes gewoan troch. Neffens boargemaster Tjeerd van der Zwan giet it om in 'aanvaardbaar risico' en hoecht de wedstriid net skrast te wurden. Supporters fan Heracles moatte wol mei in ferplichte buskomby nei it Abe Lenstra stadion ta.