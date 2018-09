Learlingen RSG Magister Alvinus mishannele op ekskurzje

By de fjochtpartijen waarden flinke klappen útdield. By ien fan de Snitser learlingen waard in tosk út de mûle slein. Ien fan de ferwûne learlingen moast nei it sikehûs. Hy makket it nei omstannichheden goed. Fierder binne persoanlike besittingen lykas jild, pinpassen en telefoans stellen.