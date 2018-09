Telstar leit kaartferkeap stil foar wedstriid tsjin Cambuur

Fuotbalklup Telstar hat de ferkeap fan kaarten foar de útwedstriid tsjin Cambuur stillein. Reden is dat de klup de feiligens fan de eigen supporters net garandearje kin, fanwege de foarnommen plysjestaking. Yn oerlis mei Cambuur hat Telstar it beslút naam om de supporters dy't al in kaart kocht hiene foar de wedstriid in alternatyf oan te bieden yn it Cambuurstadion.