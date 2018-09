''Dea fan Aldert Poortema koe foarkommen wurde''

It 'eigen fjoer-ynsidint' dat tsien jier lyn yn Uruzgan oan ûnder oaren de 22-jierrige militêr Aldert Poortema fan Drylts it libben koste, hie foarkommen wurde kinnen at de ferantwurdlik kommandant harke hie nei warskôgingen. Dat sizze kollega's fan de kommandant tongersdei yn De Telegraaf. By it ynsidint kamen njonken Poortema ek Wesley Schol en twa Afgaanske militêren om it libben.