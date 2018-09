"Taalnota is earste stap nei mear Frysk yn gemeente Ljouwert"

Byinoar bringe

Yn Ljouwert is 25 prosint fan de ynwenners Frysktalich en yn bygelyks it eardere Littenseradiel 75 prosint. Mei de nije nota sil no besocht wurde dat byinoar te bringen, seit wethâlder Feitsma. "Tegearre mei de provinsje sil der mear oandacht komme foar meartaligens, en dus ek foar it Frysk yn it ûnderwiis."

By de tsjinstferliening sil de gemeente de minsken tenei ek yn it Frysk te wurd stean, as se dêr om freegje. "Mar it is net sa dat de telefoan ek automatysk yn it Frysk opnommen wurdt", sa seit Feitsma. "Wy fine dat we ús oanslute moatte by wat de mearderheid fan dizze gemeente sprekt en dat is it Nederlânsk."

Hûndert talen

Neist it Nederlânsk en it Frysk wurde der yn Ljouwert sa'n hûndert oare talen sprutsen en fansels it Stedsfrysk, it 'Liwwadders'.