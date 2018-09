Theo Hiddema: "We zetten alle sluizen open, terwijl we de kraan juist dicht moeten draaien"

It beslút dat de Armeenske bern Lili en Howick yn Nederlân bliuwe meie, is moai foar dizze beide bern mar in skande foar it Nederlânske rjochtssysteem. Dat sei Theo Hiddema, Twadde Keamerlid foar it Forum voor Democratie, woansdeitejûn yn de talkshow IepenUP live. "De politiek heeft zich laten beïnvloeden door een chanterende moeder die een hele industrie van linkse hulptroepen om zich heen heeft verzameld", sei Hiddema. Hy stuts syn miening net ûnder stuollen of banken en betitele de Nederlânske polityk as 'een poppenspel' en de Twadde Keamer 'met alle onzinnige commissievergaderingen is één groot theater'.