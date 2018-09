Stasjon Mantgum hat nij, dimpt ljocht: as der ien oankomt skine de lampen fûler

It is de bedoeling dat oare stasjons yn Nederlân folgje. De nije ferljochting fan it stasjon hat dimpers. As der gjin beweging is, baarne de ljochten sunich. As der minsken oankomme of op it stasjon binne, skine se fûler.

By de iepening fan de nije stasjonsljochten wienen sawat hûndert minsken oanwêzich, werûnder kommissaris fan de Kening Arno Brok, direkteur fan Arriva Anne Hettinga, direkteur fan stasjons ProRail Astrid Bunt en histoarikus Geert Mak. De ynwenners fan Mantgum binne bliid mei it dimpte ljocht.