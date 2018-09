Brêge oer Strobosser Trekfeart klear

De earste fan de sân brêgen oer de Strobosser Trekfeart is klear. Woansdei iepene deputearre Sietske Poepjes de brêge by Lytsewâld. De brêge is in ryksmonumint en waard yngreven opknapt, mar it uterlik bleau gelyk. Dat jildt ek foar de oare seis brêgen.