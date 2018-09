Frânske fallen ruter út Stormruiter makket hynder fan hout

Henk Hergaarden hat in passy foar houtsnijwurk. Hy makket fan alles fan hout. Dat docht er yn syn hok, al neamt er it sels syn knolletún. Dizze moanne hat er bysûndere besite. De Frânske ruter dy't by de premjêre fan de Stormruiter fan it hynder foel, wurket by him oan in houten hynder.