Alderein faak slachtoffer fan brân: stiet de rollator foar it gripen?

It binne foaral senioaren dy't de ofrûne tsien jier by brân om it libben kaam binne. Dat docht bliken út lanlik ûndersyk. Mei-inoar kamen de ôfrûne tsien jier mear as trijehûndert senioaren om it libben by in brân. In tredde fan de manlike slachtoffers is 65 jier of âlder, fan de froulju is dat sels de helte.