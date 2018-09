Brân yn nije brânwachtauto, kollega's helpe kollega's

Hoe't de brân ûntstien is, is noch net bekend en ek net wat der krekt baarnde. Der kaam nammentlik reek frij sûnder dat goed te sjen wie wat no krekt de oarsaak wie. De Harnzer spuitgasten hawwe it útmakke. Under de brân koene de Menamers noch gau guod derút helje dat se brûke by harren wurk.