LIVE: IepenUP mei Theo Hiddema

Advokaat en Forum voor Democratie Keamerlid Theo Hiddema makket al syn hiele karriêre in soad los. Al 40 jier sit de yn Holwert berne Fries yn de advokatuer en dat bliuwt er ek dwaan no't er Keamerlid is. Elkenien is wolkom yn poppoadium Neushoorn om mei te praten; ID-kaart sjen litte is ferplichte. Meisjen kin fansels ek, fan 20.00 oere ôf op de livestream.

Forum voor Democratie

Foar 'Forum voor Democratie' pleitet Hiddema ûnder oare foar it beheinen fan de ynstream fan ymmigranten, mear direkte demokrasy yn de foarm fan binende referinda en it ferlitten fan de Europese Unie. Hiddema kaam yn oanrekking mei FvD doe't it noch in tinktank wie. Hy besleat him kandidaat te stellen as Keamerlid op oantrúnjen fan Thierry Baudet.

It partijkartel

Yn IepenUP wurdt mei him diskusjearre oer aktuele saken. Hoe tinkt Hiddema oer ymmigraasje en Europa? En fansels komt ek 'it partijkartel', syn jeugd yn Fryslân, mienskip en syn blik op kultuer oan bar.