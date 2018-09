Sophie is mei har pony ûnderweis fan Noard-Hollân nei Twizel

Sophie hat Twizel net samar útkeazen as einlokaasje. "Mijn mem ligt daar begraven. De pony waar ik nu mee loop, is haar pony geweest vroeger en die heb ik teruggevonden na tien jaar." It duo kin it goed mei inoar fine en dat makket de lange rit in stik makliker. "Het is een geweldige rit. Het is hartstikke leuk, want we zijn de hele tijd samen en het is gewoon heel gezellig", seit se.