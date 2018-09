Nije 'pianochallenge' foar Ljouwerter stasjonspiano

Jonas Borchert út Spanje pingele wat om op de stasjonspiano fan Ljouwert. Hy sette dat ferske op social media wen waard fuort útnûge om op it festival Welcome to The Village yn Ljouwert te spyljen.

Stasjon Ljouwert komt no mei in 'Stationspiano Challenge': elkenien dy't syn filmke uploadt mei #stationspiano kin kâns meitsje op in optreden op festival Explore The North.