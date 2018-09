Fryske kij krije mooglik einekroas op it menu

De ponnys ite it einekroas no al, mar de kij fine it kroas net lekker. Bytsje by bytsje krije de kij it kroas tusken it krêftfoer, yn de hoop dat se it aansens wol ite wolle. De ferwachting is dat der noch inkele moannen oan tiid en ûndersyk nedich is foardat der grutskalige produksje fan fretten mei einekroas foar de kij komt.

Tom Wijers fan Van Hall Larenstein sjocht it wol sitten mei de einekroas as fretten foar de kij. "Kroos groeit lokaal en veel sneller, dus daarmee heeft het gigantisch veel potentie en is het zeker iets voor de toekomst", seit er.