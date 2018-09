Twadde Keamer stipet proef Harnzers foar ôfspraken oer sâltwinning

De Harnzer Stichting Behoud Monumenten Harlingen en sâltfabryk Frisia wolle fan de sâltwinning ûnder de Waadsee in proef meitsje, wêrby't de feilichheid foarop stiet. Se wolle dat dwaan troch yn 't foar goede ôfspraken te meitsjen oer ferskate mjitpunten yn de Harnzer binnenstêd, oer it fergoedzjen fan skea yn it gefal dat dy ûntstiet en benammen ek oer in goede kommunikaasje oer en wer.

De Stichting Behoud Monumenten Harlingen bestiet noch mar goed in jier en koe woansdei it foarstel foar de proef presintearje yn de Twadde Keamer. It plan fan Stichting Behoud Monumenten Harlingen wurdt stipe troch de gemeente Harns en de provinsje Fryslân, dy't de stichting ek advisearje. It Staatstoezicht op de Mijnen is ek by de plannen foar de proef belutsen en fynt dy tige de muoite wurdich. "Ik hoop echt dat de partijen het eens worden. Als er nog zaken zijn waar ze het niet over eens zijn, dan wil ik daar graag bij helpen", seit direkteur Theodoor Kockelkoren fan it SODM. "En als bewoners toch nog ergens mee zitten, mogen ze ons bellen."

Partij voor de Dieren kritysk

Direkteur Durk van Tuinen fan sâltfabryk Frisia krige noch wol in stikmannich krityske fragen yn 'e Twadde Keamer. De Partij van de Dieren is der eins op tsjin dat it sâltfabryk diseloalje brûke wol by it winnen fan sâlt yn de Waadsee. De útlis fan Van Tuinen dat soks fan it lân ôf bart mei buizen djip yn de grûn stelde de partij net alhiel gerêst. Sokke buizen kinne nei ferrin fan tiid begjinne te skuorren, bygelyks troch ûngelykmjittige grûndelgong. Neffens Van Tuinen falt dat wol in slach ta. Hy ferwachtet dat de Harnzer binnenstêd op syn meast 1 oant 2 sintimeter sakje sil. Mei help fan mjitapparatuer dy't it sâltfabryk yn oerlis mei de Stichting Behoud Monuminten yn in pear monuminten pleatse sil, kin yn 'e takomst elts op 'e foet folgje hoe grut oft de delgong is. As de grûn mear sakket as ferwachte of as der oare ûnfersjoene effekten binne, jildt dan it 'hân-oan-de-kraan'-prinsipe. De sâltwinning sil yn dat gefal fuortendaliks stillein wurde.