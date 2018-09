Wa wurdt Grutte Pier yn nije searje fan Steven de Jong en Omrop Fryslân?

Neffens de ferhalen wie Grutte Pier in flinke fint. "Wy sykje nei in bear fan in keardel, dy't ek noch aktearje kin en dy binne der net safolle", seit regisseur Steven de Jong. "Dêrom sykje wy ek bûten Fryslân." Der wurdt socht nei in grutte, fysyk sterke akteur fan minimaal 1.90 meter lang, dy't tusken de 30 en 45 jier is.

Acht jier

It meitsjen fan de searje wurdt ferspraat oer in perioade fan acht jier. Steven de Jong, dy't al lang omrint mei it idee foar in film of in searje oer Grutte Pier, sil alle jierren ien episoade meitsje. Yn acht episoaden wurdt it libbensferhaal fan de Fryske frijheidsstrider ferteld. De searje sil te sjen wêze by Omrop Fryslân.

Mannen dy't foldogge oan de easken fan Grutte Pier, kinne harren opjaan fia: www.gruttepier.tv. Opjaan kin oant 15 oktober.