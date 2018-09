Planten fan sloopwenten op It Hearrenfean nei Le Roy-tún

It struke- en planteguod giet nei de Le Roy-tún oan de Kennedylaan om dêr de iepen plakken yn de tún te foljen. Yn it foarjier binne tal fan iepen plakken ûntstien trochdat in soad esken kapt binne fanwege sykte oan de beammen. It ferskaat oan plantesoarten yn it iepenbiere park nimt troch dizze 'ferplant-aksje' ta.