Vermilion mei gas winne by Langsweagen

Vermilion mei gas winne út de putten by Langsweagen. Dat docht bliken út it beslút fan it Staatstoezicht op de Mijnen nei de beswieren fan de gemeente Hearrenfean en it gaswinbedriuw sels. Dy beswieren hawwe gjin grûn, sa hat it Staatstoezicht bepaald. It Staatstoezicht seit dat de gaswinning tastien is, omdat de minister yntusken definityf akkoart is mei in nij winningsplan fan Vermilion.