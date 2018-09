Balksters wolle âlde riedshûs mear iepen hawwe

De tagong is beheind ta trouwerijen en aktiviteiten fan gemeente De Fryske Marren, wylst it de pronkkeamer fan it doarp is. En dat soe oars moatte, fine se by Balk Foarút; it pleatslik belang fan it doarp. Gemeente De Fryske Marren wurdt neat ferwiten, want it gebou wurdt ûnderhâlden.

Foar it doarp soe it hiel moai wêze as de doarren faker iepen kinne. Net allinnich foar de Balksters sels, mar ek foar toeristen. Konkrete plannen binne der net. Al is der yn it bestjoer fan Balk Foarút wolris praat oer in brasserij of in museumfunksje.

Mooglik soe der in ideeëbus iepene wurde kinne yn 'e mande mei de gemeente. Dy lit witte dat se derfan op de hichte binne en dat se ree binne om te praten oer de takomst fan it riedshûs.