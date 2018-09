Supermerk Wynjewâld wurdt net wer opboud: ferkenning nei nije winkel

In groep frijwilligers út Wynjewâld naam dêrop it inisjatyf om de winkel dochs foar it doarp te behâlden. Bosch seach wol takomst yn dy plannen, mar krekt foar de realisaasje waard de winkel troch brân fernield. De ûndernimmer doart in grutte ynvestearring foar in nije winkel net mear oan. Hielendal net omdat supermerkketen Spar witte litten hat dat in in nije winkel op dit plak net rendabel wêze soe.

De wurkgroep hat begryp foar it beslút fan Bosch, mar lit it hjirby lykwols net sitte. Wurdfierder Marianne Hulsbergen tinkt dat in jonge ûndernimmer wol kâns fan slagjen hat en sil ynkoarten in plan presintearje foar it behâld fan in supermerk yn Wynjewâld.

"We zijn de mogelijkheden aan het verkennen," fertelt Marianne Hulsbergen. "Het is duidelijk dat Wynjewâld wel een supermarkt wil. We steken er veel energie in om dat voor elkaar te krijgen. We willen een winkel waar je elkaar spreekt en ziet en waar je op de fiets of lopend heen kunt voor je dagelijkse verse boodschappen. Een winkel die past bij de sfeer van het dorp voor de langere termijn."